Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub auf Kiosk an der Mülgaustraße: Täter flüchten mit E-Zigaretten

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag, 5. September, gegen 19.10 Uhr an der Mülgaustraße in Odenkirchen-Mitte eine Kioskbesitzerin beraubt.

Die beiden Täter forderten die 52-jährige Frau auf, ihnen Geld zu übergeben und hielten dabei ein größeres Messer in der Hand. Neben Bargeld entwendeten sie E-Zigaretten.

Als der Sohn der Kioskbesitzerin in den Kiosk kam, flüchteten sie mit der Beute in Richtung eines Feldes an der Kochschulstraße.

Beide Tatverdächtigen trugen laut Zeugenaussagen eine Clown-Maske und sollen beide mit einer schwarzen Jogginghose, einem grauen T-Shirt sowie Handschuhen bekleidet gewesen sein. Sie sollen ein afrikanisches Erscheinungsbild haben. Einer soll 1,85 Meter groß, der andere etwas kleiner sein.

Die eingesetzten Beamten konnten in der Nähe des Tatortes niemanden ausfindig machen, auf den die Beschreibung zutraf. Sie bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell