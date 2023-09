Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Korrekturmeldung: Versuchter Raub auf Kiosk - Kioskbesitzer schlägt Täter mit Getränkekasten in die Flucht

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag, 5. September, versucht, an der Gartenstraße in Rheydt einen Kioskbesitzer zu berauben.

Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 18.15 Uhr maskiert den Kiosk. Einer der beiden trug einen Baseballschläger bei sich.

Der 29-jährige Kioskbesitzer warf einen Getränke-Kasten in Richtung der Täter und ging auf diese zu. In einem Handgemenge bekam der Kioskbesitzer einen Schlag mit dem Baseballschläger und einen Faustschlag ab. Er verletzte sich leicht.

Die Täter flüchteten ohne Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell