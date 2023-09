Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 7 Leichtverletzte: Kind versprüht unabsichtlich Pfefferspray

Mönchengladbach-Heyden (ots)

Am Dienstagabend, 05.09.2023, gegen 18:26 Uhr, kam aus bisher nicht geklärten Gründen ein 6-Jähriger Junge in den Besitz eines Pfeffersprays. Hierbei kam es unabsichtlich in einer Wohnung auf der Oberheydener Straße zum Auslösen des Pfeffersprays. Dabei wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Die dadurch entstandenen Augenreizungen konnten bei 5 Personen ambulant behandelt werden. Der 6-Jährige und ein 5-Monate altes Kind wurden zur vorsorglichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr und Rettungswagen waren mit starken Kräften vor Ort und sorgten für die medizinische Behandlung. Seitens der Polizei wurden Ermittlungen eingeleitet. Hinweis: Pfefferspray unterliegt dem Waffengesetz. Waffen sind vor unbefugten Gebrauch zu sichern und ordnungsgemäß aufzubewahren. (Bi.)

