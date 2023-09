POL-MG: Love Scamming: Betrug mit vorgetäuschter Liebe - 66-Jährige um fünfstelligen Geldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Freitag, 1. September, zwischen 4 Uhr und 9 Uhr einen weißen Jeep (Grand Cherokee) an der Färberstraße gestohlen. Auffällig an dem weißen Jeep ist dessen Front. So sind die Scheinwerfer vorne abgedunkelt und es wurde ein schwarzer Kühlergrill eingebaut. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleibt des Fahrzeugs machen ...

