Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 12-Jährige Fahrradfahrerin hat großen Schutzengel - Verkehrsunfall verläuft glimpflich

Mönchengladbach-Sasserath (ots)

Am Dienstag, den 05.09.2023, gegen 18:13 Uhr, kam es im Bereich der Rostocker Straße Ecke Landstraße 19 (L19) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 71-Jähriger PKW Fahrer befuhr die bevorrechtigte L19 aus Richtung Kölnerstraße kommend in Richtung Goerdshof. In Höhe der Rostocker Straße musste er einem 43-Jährigen Fahrzeugführer nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Hierbei kollidierte er mit einer 12-Jährigen Fahrradfahrerin, die die L19 aus seiner Richtung gesehen von rechts nach links queren wollte. Die Fahrradfahrerin wurde durch den PKW aufgeladen und durch die Luft geschleudert. Letztendlich stürzte sie auf einen angrenzenden Grünstreifen. Trotz fehlender Schutzbekleidung verblieb sie lediglich leichtverletzt. Sie wurden zur vorsorglichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallörtlichkeit musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Leichtigkeit des Verkehrs wurde nicht beeinträchtigt. Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell