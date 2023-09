POL-MG: Raub auf Kiosk - Kioskbesitzer schlägt Täter mit Getränkekasten in die Flucht

Mönchengladbach-Heyden (ots) - Am Dienstagabend, 05.09.2023, gegen 18:26 Uhr, kam aus bisher nicht geklärten Gründen ein 6-Jähriger Junge in den Besitz eines Pfeffersprays. Hierbei kam es unabsichtlich in einer Wohnung auf der Oberheydener Straße zum Auslösen des Pfeffersprays. Dabei wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Die dadurch entstandenen ...

