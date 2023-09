Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher entwenden Tabernakel aus Kirche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, 5. September, in ein katholisches Kirchengebäude am Kelzenberger Weg eingebrochen. Sie entwendeten dabei einen hochwertigen, kirchlichen Aufbewahrungsschrein (Tabernakel). Darin befand sich ein Goldkelch sowie Hostien.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 20 Uhr und 8.30 Uhr der Kirche. Anschließend drangen sie vermutlich zunächst in den Keller eines angrenzenden Jugendheims ein, dass über den Keller mit der Kirche verbunden ist. Von dort aus verschafften sie sich dann Zutritt in den Kirchenraum und entwendeten den Aufbewahrungsschrein mit dessen Inhalt. Anschließend öffneten sie außerdem gewaltsam eine Tür zu einem Materialraum.

Da es sich bei dem entwendeten Tabernakel um einen schweren Aufbewahrungsschrein handelt, ist davon auszugehen, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell