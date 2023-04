Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht nach Zusammenstoß zweier Radfahrer - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, um 17:15 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg der Kirschgartshäuser Straße ein Unfall mit zwei Fahrradfahrern. Ein 64-jähriger Radfahrer fuhr die Kirschgartshäuser Straße entlang, als plötzlich ein aus unbekannter Richtung kommender Mann mit seinem Fahrrad den Weg kreuzte und mit dem 64-Jährigen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden am Fahrrad des 64-Jährigen. Als sich dieser nach den Personalien des bisher unbekannten Radfahrers erkundigte, flüchtete dieser von der Unfallstelle. Ob ein Schaden am Fahrrad des unbekannten Radfahrers entstand, ist derzeit unklar. Die Gesamthöhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der unbekannte Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

-männlich; er trug eine schwarz/weiße Basecap mit der Aufschrift "NY", eine beige/weiße Jacke, einen Rucksack sowie eine schwarze Sonnenbrille

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0621 / 77769-0 entgegengenommen.

