POL-DH: --- Sulingen, Einbruch in Discounter - Verkehrsunfälle in Diepholz und Eydelstedt

Diepholz (ots) - Drebber - Einbruch in Lagerhalle In der Zeit von Dienstag 12.00 Uhr bis Mittwoch 10.15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür in eine Lagerhalle in der Hauptstraße in Drebber ein. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Der Schaden an der Tür wird auf ca. 250 Euro beziffert. Zeugen ...

