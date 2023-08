FW Witten: Nächtlicher Brand einer Werkstatthalle. keine Verletzten

Witten (ots) - Am heutigen Samstag Vormittag kam es gegen 09:45 Uhr in einem Technikraum eines Wittener Bäderbetriebs zu einen Austritt von Chlorgas. Eine Verletzte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Badegäste waren nicht gefährdet, um die Maßnahmen der Feuerwehr zu ermöglichen, mussten jedoch die Gäste den Außenbereich verlassen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits durch die Techniker ...

