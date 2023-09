Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 16.09.2023

Diepholz (ots)

Twistringen - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kind Gegen 19:53 Uhr befuhr ein 12-jähriger Radfahrer einen Fußweg neben einem Spielplatz an der Lindenstraße in Höhe der Hausnummer 39. Diesen Fußweg querte plötzlich ein 3-jähriger laufend, welcher seinem Ball nacheilte. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem 3-jährigen. Durch die Kollision erlitt der 3-jährige leichte Verletzungen und wurde durch seinen Vater vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Stuhr-Neukrug - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Am 11.09.2023, 11:20 Uhr, kam es auf der Hauptstraße (B51) in 28816 Stuhr, Fahrtrichtung Bassum, in Höhe der Orchideenstraße, zu einen Verkehrsunfall. Ein kniehoher, schwarzer, Hund kreuzte die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenprall mit einem weißen Pkw. Der Hund konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Der Sachschaden am Fahrzeug betrug ca. 5500 Euro. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Sudweyhe - Diebstahl eines hochwertigen PKW Am Freitag, zwischen 02:00 h und 04:45 h, wurde in Weyhe-Sudweyhe, in der Straße Pappelwende ein Audi RSQ8 in schwarz entwendet. Der Pkw war auf dem Grundstück abgestellt. Obwohl sich die Fahrzeugschlüssel noch im Besitz des Eigentümers befinden, gelang es den Tätern, den Pkw zu starten und wegzufahren. Der Pkw hatte einen Neuwert von ca. 180.000,-EUR. Wer im fraglichen Zeitraum einen solchen Pkw gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei melden.

Brinkum - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag 18:00 h bis Mittwoch 19:00 h wurde in Stuhr-Brinkum, in der Bremer Straße ein geparkter Pkw Audi A4 durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Da es bislang kein Hinweise auf den Verursacher gibt, ist die Polizei auf Hinweise angewiesen.

Varrel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 15.09.2023 kam es gegen 18.50 Uhr in Varrel zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Fahrerin eines Seat befuhr die K20 aus Varrel kommend in Richtung Kirchdorf. In Höhe einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin festgestellt. Die Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wetschen - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Baum Zwischen Donnerstag, 14.09.2023, 07.30 Uhr und Freitag, 15.09.2023, 07.30 Uhr kam es auf der Wetscher Bruchstraße, etwa in Höhe der Straße Am Walde, in Wetschen zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem Baum. Hierdurch entstand ein erheblicher Schaden am Baum. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell