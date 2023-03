Polizei Dortmund

POL-DO: Ihre Polizei vor Ort - Wir in Brambauer!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0303

Unter dem Motto "Ihre Polizei vor Ort - Wir in Brambauer!" ist der Bezirksdienst Lünen zweimal in der Woche an wechselnden Örtlichkeiten unterwegs, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Lünen-Brambauer ins Gespräch zu kommen. Ab sofort haben Interessierte immer Montags und Donnerstags die Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden des Bezirksdienst über ihre Sorgen, Ängste und Nöte oder einfach nur über alltägliche Dinge ins Gespräch zu kommen. Der Bezirksdienst Lünen freut sich auf viele interessante Gespräche. Die Örtlichkeiten und jeweiligen Uhrzeiten erfahren Sie auf der Internetseite der Polizei Dortmund unter folgendem Link: https://dortmund.polizei.nrw/ihr-bezirksdienst-der-polizeiinspektion-3-luenen Alternativ können Sie uns für Ihre Themen im Bereich Lünen-Brambauer an diesen Tagen unter der Rufnummer 0231-132-3521 erreichen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell