Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bargeld gestohlen

Weimar (ots)

Am 12.06.2023 gegen 16:45 Uhr betrat eine junge, schwarzhaarige, augenscheinlich schwangere Frau, bekleidet mit weissem Oberteil und heller Hose, ein Modegeschäft in der Windischenstraße. Hier gab sie vor, einen Nagellack im Wert von 20,00 Euro kaufen zu wollen, hatte aber nur einen 200 Euro Schein. Da das Wechselgeld in der Kasse nicht ausreichend war, begab sich die Mitarbeiterin in den Lagerraum, um Wechselgeld aus einer Geldbörse zu holen. Als sie zurückkehrte, hatte die Kundin das Interesse am Nagellack verloren und verliess das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Die Mitarbeiterin begab sich daraufhin in einen Nebenraum und hörte von dort aus, dass erneut jemand das Geschäft betrat. Sie ging zurück in den Laden und sah gerade noch, wie die Person die sie zuvor bedient hatte, eilig das Geschäft verliess. Kurz darauf stellte die Mitarbeiterin fest, dass aus der Geldbörse im Lager 2445,00 Euro Bargeld fehlten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell