POL-DH: --- Diepholz - Motorradfahrer schwer verletzt

Diepholz (ots) - Diepholz - Polizei zieht positive Bilanz vom Großmarkt In der Zeit vom 14.09.23 bis zum 17.09.23 fand der diesjährige Diepholzer Großmarkt statt. An allen Markttagen verzeichnete die Polizei einen regen Besucherzustrom. Tagsüber waren die Familien in der Überzahl, was sich in den Abendstunden ...

