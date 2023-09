Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Einbrüche auf landwirtschaftlichen Höfen - Syke, Schulkind angefahren - Diepholz, Pedelec Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl eines Pedelec

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einer Garage in der Diemastraße ein Pedelec der Marke Bulls entwendet. Der Schaden beträgt 3700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Zeugen beobachteten am Montag gegen 10.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Proppstraße, wie ein Pkw-Fahrer vorwärts in eine Parklücke fuhr. Da er etwas zu weit nach vorne fuhr, stieß er gegen einen geparkten Pkw. Der Fahrer stieg aus und verließ zu Fuß den Unfallort, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugen beschrieben der Polizei den Mann, die ihn kurze Zeit später antreffen konnte. Die Polizei leitete gegen den 69-jährige Unfallfahrer ein Strafverfahren ein.

Syke-Barrien - Diebstahl auf dem Tankstellengelände

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden auf dem JET-Gelände drei Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Syke - Schulkind angefahren

Am Montag um kurz nach 13:30 Uhr wollte ein 12-jähriger Schüler die Schloßweide auf Höhe des Schulzentrums überqueren. Er trat plötzlich auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 47-jährige PKW-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr den Jungen an. Der 12-Jährige hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Drei Einbrüche

In der Engeler Straße und zwei Mal in der Oerdinghauser Straße wurde am vergangenen Wochenende bei landwirtschaftlichen Betrieben eingebrochen. Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden gezielt Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Täter öffneten gewaltsam verschlossene Hallentüren und Werkzeugschränke. Der gesamte Sachschaden beträgt mindestens 4000 Euro. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/ 938250, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell