POL-DN: Zwei Einbrüche über Tag

Düren / Niederzier (ots)

Die Kriminalpolizei Düren beschäftigt sich seit dem Wochenende mit zwei Einbrüchen in Düren und Niederzier, bei der die Täter am helllichten Tag einbrachen.

Bei einem Einbruch im Dürener Ortsteil Birkesdorf drangen der oder die Täter am Samstag (13.05.2023) in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Winand-Dammers-Straße ein. Ein vermutlich offenes Fenster nutzten der oder die Unbekannten zum Einstieg in das Wohnhaus, wo sie unter anderem Schmuck entwendeten. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei einem Einbruch In Oberzier wurden am Samstag (13.05.2023) in der Zeit zwischen 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr vier bis sechs junge Männer beobachtet, wie sie den Garten eines Einfamilienhauses in der Friedlandstraße verließen. Bei der Nachschau wurde dann festgestellt, dass die Tatverdächtigen sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Haus verschafften. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- 4-6 männliche Personen - 20-25 Jahre alt - dunkel gekleidet - einer mit einer zerrissenen, schwarzen Jeanshose

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen! Einige Wertsachen besitzen eine Individualnummer, anhand derer die Polizei diese gestohlenen Gegenstände in ihren Fahndungssystemen ausschreiben kann. Notieren Sie sich diese Nummern. So gelingt es, bei Durchsuchungen oder anderen Kontrollen gefundene Wertgegenstände als Diebesgut zu identifizieren. Andere Wertgegenstände die keine Individualnummer besitzen, wie zum Beispiel Schmuck, sollten gekennzeichnet und fotografiert werden. Sind detailgetreue Fotos - möglichst mit beigelegtem Maßstab - von gestohlenen Gegenständen vorhanden, ermöglicht dies der Polizei eine Fahndungsveröffentlichung. Stellen Sie eine Liste mit ihren Wertsachen mit und ohne Individualnummer zusammen.

