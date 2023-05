POL-DN: Mülltonne am Supermarkt in Brand gesetzt

Düren (ots) - Das beherzte Eingreifen eines 66-Jährigen Hausbesitzers vereitelte einen Überfall auf ein Privathaus in Düren "An der Garnbleiche" am gestrigen Abend (11.05.2023). Die zwei maskierten Täter klingelten gegen 22:36 Uhr an der Haustür des Wohnhauses. Als die 27-jährige Tochter des Hausbesitzers die Tür öffnete, wurde sie sofort in das Innere zurückgedrängt. Hierbei bedrohten die beiden Unbekannten ...

