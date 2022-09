Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugdiebstahl in Woldegk

Woldegk (ots)

In den Nachmittagsstunden des 13.09.2022 wurde der Polizei durch eine Fahrzeughalterin der Diebstahl ihres Pkw mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 11.09.2022, 20:00 Uhr bis zum 13.09.2022, 15:30 Uhr den Pkw von einem Parkplatz am Sportplatz in der Rosa-Luxemburg-Straße der Stadt Woldegk.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Kia Sorento des Baujahrs 2014, an dem die amtlichen Kennzeichen MSE-AA274 angebracht waren.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls wurden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland übernommen.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/3000 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell