POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Wangen (ots) - Ein 76 Jahre alter Fahrer eines Ford Kuga ist am Freitagabend (10.06.2022) an der Kreuzung Ulmer Straße/Langwiesenweg mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Pkw-Lenker war gegen 17.35 Uhr in der Ulmer Straße in Richtung Inselstraße unterwegs. An der Kreuzung Ulmer Straße/Langwiesenweg bog der Ford-Fahrer an der Ampel verbotswidrig nach links ab, wodurch es zur Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U9 kam, die in die gleiche Richtung fuhr. ...

