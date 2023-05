POL-DN: Raub in Grünanalage

Heimbach (ots) - Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag (14.05.2023) in das Feuerwehrgerätehaus in Heimbach ein und entwendeten ein Gerät zur Rettung von Menschenleben. In der Zeit zwischen Samstag, 13.05.2023, 16:30 Uhr und Sonntag, 08:20 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Gerätehaus auf der Hasenfelder Straße und öffneten mehrere Laderollos an den geparkten Einsatzfahrzeugen. Aus ...

mehr