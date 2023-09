Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 24.09.2023

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Am Samstagabend kam es in Wagenfeld in der Straße Am Gottesgraben zu einem Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen. Demnach befuhr eine 71-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Wagenfeld mit ihrem Pkw die Straße Schwarzer Pohl und beabsichtigte in den Kreuzungsbereich der Straße Am Gottesgraben einzufahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 38-Jährigen aus Senden. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw der Wagenfelderin von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zur Endlage. Die Fahrzeuginsassen wurden von mehreren Rettungswagenbesatzungen vor Ort behandelt und teilweise zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Wagenfeld - Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer kommt von der Fahrbahn ab

Am Samstagabend befuhr ein 33-jähriger Wagenfelder den Haßlinger Weg in Fahrtrichtung Mindener Straße. In Höhe der Einmündung Auf dem Molkenhardt kreuzte nach Angaben des Wagenfelders ein Reh die Fahrbahn, sodass er mit seinem Pkw nach links ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich der Pkw des 33-jährigen Wagenfelders und kam auf dem Dach zum Liegen. Vor Ort wurde bei dem Verkehrsteilnehmer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,52 Promille ergab. Im weiteren Verlauf wurde bei dem Pkw-Führer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Durch den Unfallhergang wurde er leicht verletzt.

Stuhr - Einbruch in Lkw-Waschanlage

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in das Bürogebäude einer Lkw-Waschanlage in Groß Mackenstedt. Im Gebäude wurde anschließend ein Zigarettenautomat abmontiert und vollständig entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Weyhe (Tel.: 0421/80660) zu melden.

Weyhe - Einbruch in Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Erlenstraße einen dort abgestellten BMW, indem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Anschließend bauten die Täter die Mittelkonsole des Pkw aus und entwendeten diese samt Navigationsgerät und Schalthebel. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Weyhe (Tel.: 0421/80660) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell