Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden-Diepholz, Verkehrsunsicherer Lkw - Diepholz, Überholer flüchtet - Kirchdorf, Pedelec-Fahrer leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Rehden-Diepholz - Verkehrsunsicherer Lkw (Fotos)

Gleich zweimal musste am Dienstag und Mittwoch ein Sattelzug von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden, der in einem verkehrsgefährdenden Zustand unterwegs war. Zunächst hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Beamten darüber informiert, dass das Fahrzeug auf der B 214 von Nienburg nach Diepholz unterwegs war. Nahe Rehden wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass an dem mit 23 Tonnen Pellets beladenen Sattelauflieger das hintere rechte Rad vollständig fehlte. Der 46-jähriger Fahrer aus Weißrussland hatte nach einer Reifenpanne das komplette Rad entfernt, die Achse mit einem Spanngurt hochgebunden und die Luftfederung außer Betrieb gesetzt. Dass ihm die Weiterfahrt bis zur Reparatur untersagt wurde, hat den Fahrer allerdings nicht beeindruckt. In der folgenden Nacht wurde der Zug in demselben Zustand auf der Ortsumgehung Diepholz erneut festgestellt. Er wollte ja nur bis zur Entladestelle nach Steinfeld. In Diepholz wurde dann dafür gesorgt, dass der Zug tatsächlich nicht mehr weiterfährt. Die litauische Transportfirma beauftragte einen Reifendienst.

Diepholz - Überholer flüchtet

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer musste am Donnerstag gegen 05.20 Uhr einem entgegenkommenden Überholer ausweichen und landete in der Leitplanke. Der 21-Jährige war auf dem Weg von Vechta Richtung Diepholz, als ein Pkw im Gegenverkehr überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 21-Jährige nach rechts aus, landete dabei aber an der Leitplanke. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um dem Verunfallten zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Kirchdorf - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer einen Gemeindeweg in Kirchdorf, im Ortsteil Heerde. Dort wollte er auf die Bundesstraße 61 auffahren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigten 69- und 70-jährigen Pedelec-Fahrer, die den Fahrradweg an der Bundesstraße befuhren. Bei der Kollision zwischen Pedelecs und Pkw stürzten die beiden Fahrradfahrer und zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und den Pedelecs entstand ein Sachschaden von geschätzt 600 Euro.

Twistringen - Auffahrunfall

Ein 23-jähriger Twistringer wollte am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr von der Bundesstraße 51 nach links in die "Üssinghauser Straße" abbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 29-jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

