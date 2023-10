Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.10.2023

Diepholz (ots)

Versuchter Einbruch in eine Tankstelle an der Bundesstraße 6 in Barrien

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr versucht, in den Shop einer Tankstelle an der B6 in Syke/Barrien einzubrechen. Durch die Alarmanlage des Gebäudes wurden die Täter in die Flucht geschlagen, ohne dass sie etwas entwenden konnten. Sollten Sie in bzw. um die genannte Tatzeit herum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der B6 in Barrien gesehen haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Syke unter 04242/9690.

Verkehrsunfall in Syke Barrien mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag-Vormittag ist es auf der B 6 in Barrien zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW gekommen. Ein 53-jähriger Syker und seine 18-jährige Tochter befahren die B 6 hintereinander in Fahrtrichtung Bremen. Wegen einer roten Ampel müssen beide PKW bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinter fahrender 34-jähriger Mann aus Weyhe übersieht dies und kollidiert mit dem PKW der 18-jährigen. Der PKW der 18-jährigen wird wiederum auf den PKW ihres Vaters geschoben. Der 53-jährige wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle drei beteiligten PKW sind nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird seitens der Polizei auf 11.500 Euro geschätzt

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek,POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell