Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind durch Flaschenwurf leicht verletzt

Lübz (ots)

Durch einen Flaschenwurf ist am späten Dienstagnachmittag in Lübz ein 11-jähriger Junge an beiden Beinen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll in Höhe eines Spielplatzes ein 21-Jähriger eine abgebrochene Flache geworfen haben, die den 11-Jährigen, der mit einem Fahrrad unterwegs war, traf. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizei angetroffen werden. Gegen ihn ist Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet worden. Der 11-Jährige erlitt oberflächliche Schnittverletzungen und wurde ambulant behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell