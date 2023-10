POL-DH: ---Affinghausen, Kradfahrer stürzt auf Dieselspur - Lemförde, Diebstahl aus Pkw - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus

Diepholz (ots) - Versuchter Einbruch in eine Tankstelle an der Bundesstraße 6 in Barrien In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr versucht, in den Shop einer Tankstelle an der B6 in Syke/Barrien einzubrechen. Durch die Alarmanlage des Gebäudes wurden die Täter in die Flucht geschlagen, ohne dass sie etwas entwenden konnten. Sollten Sie in bzw. um die genannte ...

