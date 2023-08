Polizei Münster

POL-MS: Kollision zwischen E-Scooter-Fahrer und Pkw auf dem Cheruskerring - 21-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitagnachmittag (25.08., 16:54 Uhr) bei einem Unfall auf dem Cheruskerring schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen ist der 21-Jährige entgegen der erlaubten Fahrtrichtung den Friesenring in Fahrtrichtung Cheruskerring gefahren. Im Bereich der Kreuzung Wienburgstraße hat er bisherigen Ermittlungen zufolge eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet. Er soll quer über die Kreuzung in Richtung Innenstadt gefahren sein. Ein 25-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Cheruskerring und fuhr in Richtung Friesenring. Im Bereich der Kreuzung erfasste er den E-Scooter-Fahrer. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster war im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Cheruskerring in Fahrtrichtung Friesenring gesperrt werden.

