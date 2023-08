POL-MS: 13-jähriger Münsteraner vermisst - Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Münster/Neuenkirchen (ots) - In der Nacht zu Freitag (25.8.) haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale an der Ecke Hauptstraße / Marktstraße in Neuenkirchen gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich drei Unbekannte gegen 2:45 Uhr gewaltsam Zugang in die Bank. Der Spurenlage zufolge sprengten sie dort einen Geldautomaten. ...

