POL-PDMT: Kestert - Gefährdung des Straßenverkehrs/Beinaheunfall

Nastätten, Postparkplatz (ots) - Am Montag, den 15.05.2023 in der Zeit von 13 Uhr bis 13:27 Uhr wurde durch einen unbekannten PKW auf dem Postparkplatz in Nastätten ein bereits geparktes Auto an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizei St.Goarshausen unter 06771-9327-0 gebeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

mehr