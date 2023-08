Polizei Münster

POL-MS: Zum Date verabredet und ausgeraubt worden - Kriminelle nutzen Portal für Kleinanzeigen

Münster (ots)

Ein 38-jähriger Mann ist am Mittwochabend (24.8., 23:15 Uhr) am Schwarzen Kamp von drei unbekannten Männern ausgeraubt worden. Der Everswinkler hatte sich zuvor über ein Kleinanzeigenportal für diesen Treffpunkt in Mecklenbeck mit einer - seiner Annahme nach - Frau verabredet. Als er an der vereinbarten Örtlichkeit eintraf, schien das Trio schon auf den Single zu warten, hielt sich allerdings zunächst im Hintergrund. Da die Frau auch nach einiger Wartezeit nirgends zu sehen war, machte sich der 38-Jährige auf den Weg zurück zu seinem Wagen. Dort sprachen die Unbekannten den 38-Jährigen an. Mit einem gezielten Faustschlag brachte einer der Täter den Mann zu Boden. Anschließend raubten sie seine Geldbörse und verschwanden mit der Beute. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt.

Zwei der Räuber sind etwa Mitte 20. Einer ist circa 1,70 Meter groß, der zweite etwa 20 Zentimeter größer. Der Kleinere ist stämmig, hat schwarze, kurzgeschorene, glatte Haare, einen vier bis fünf Zentimeter langen drei-Tage-Bart und war mit einem schwarzen, langärmligen Pullover mit hellem Aufdruck bekleidet. Der Größere ist athletisch. Der dritte Unbekannte konnte nicht näher beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell