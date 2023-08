Polizei Münster

POL-MS: Theaterstück "Leg einfach auf" im Wolfgang Borchert Theater - Mehr Sicherheit für Seniorinnen und Senioren

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung ""Sicher im Alter" - Aktionswoche der Polizei für mehr Sicherheit von Seniorinnen und Senioren" (ots vom 17.8., 15:22 Uhr)

Im Rahmen einer Aktionswoche "Sicher im Alter" vom 18. bis zum 25. August lädt die Polizei Münster Interessierte am Donnerstag (24.8., 15 Uhr) zur Aufführung "Leg einfach auf" ins Wolfgang Borchert Theater ein.

Vom Enkeltrick über den falschen Polizeibeamten bis hin zum falschen Handwerker an der Haustür - die unterschiedlichsten Maschen der Betrüger sind vielen längst bekannt. Auch viele Seniorinnen und Senioren wissen mittlerweile darum. Dennoch gibt es noch viel zu oft Erfolge der Betrüger, häufig mit erheblichem finanziellen Schaden der Betroffenen. Die psychische Belastung ist dabei oft noch viel größer als der materielle Schaden.

Bei dem Theaterstück "Leg einfach auf" wird ernste Aufklärungsarbeit über den Enkeltrick mit Humor und Slapstick verbunden. Die Vorführung des Theaterstückes "Leg einfach auf!" findet am Donnerstag, 24. August, um 15 Uhr im Wolfgang Borchert Theater, Am Mittelhafen 10, in Münster statt. Karten können an der Kasse erworben werden. Im Anschluss findet eine Fachberatung durch die Kriminalpolizei Münster mit Ausgabe von Informationsmaterial statt.

