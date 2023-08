Polizei Münster

POL-MS: Auch im neuen Schuljahr sicher zur Schule - Erstes Radfahrtraining der Polizei in Wolbeck

Münster (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster haben am Montag (22.08.) das erste Radfahrtraining im neuen Schuljahr an der Grundschule Nord in Wolbeck durchgeführt.

Bevor es in den öffentlichen Straßenverkehr ging, mussten die Viertklässler zunächst die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder überprüfen. Nach dem theoretischen Teil, in dem wichtige Verkehrsregeln und Verkehrszeichen besprochen wurden, ging es mit dem Fahrrad auf die Straße. Die Schüler erkundeten gemeinsam mit den Polizisten verschiedene Verkehrssituationen in Wolbeck. Wie verhalte ich mich an unübersichtlichen Kreuzungen oder Einmündungen und wann gilt "Rechts vor Links"? Diese Fragen wurden im gemeinsamen Austausch im öffentlichen Verkehrsraum beantwortet. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf das Linksabbiegen gelegt, da Kinder ab dem zehnten Lebensjahr nicht mehr auf dem Gehweg fahren dürfen, sondern die Straße nutzen müssen. Weitere Schwerpunkte des Radfahrtrainings waren unter anderem das richtige Anfahren vom Fahrbahnrand oder das Vorbeifahren an Hindernissen.

Die Polizei führt jedes Jahr Radfahrtrainings in den vierten Klassen aller 48 Grundschulen in Münster durch. Die Trainings sind dabei ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsunfallprävention. Durch den gemeinsamen Austausch zwischen den Kindern und der Polizei im Realverkehr, können die Kinder problematische Verkehrssituationen selbstständig lösen und so für die Fahrten auf dem Rad vorbereitet werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell