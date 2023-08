Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit zwei beteilgten Fahrzeugen und einer schwerverletzten Person

Münster, BAB A1, Richtung Bremen, km 267,450, Gem. Münster (ots)

In der Nacht vom 21. zum 22.08.2023, Montag auf Dienstag, gegen 00:38 Uhr, kommt es auf der BAB A1, Fahrtrichtung Bremen, ca. drei km hinter dem Verkehrskreuz Münster Nord zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zu diesem Zeitpunkt befährt eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Steinfurt mit ihrem PKW VW den rechten von zwei Fahrstreifen der BAB A1 in Rtg. Bremen. Zeitgleich befährt ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Düren mit seinem Mercedes-Kleintransporter die BAB A1 in gleicher Fahrtrichtung, ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen. Dabei nähert er sich dem Fahrzeug der 27-jährigen und schließt zu diesem auf. Aus bislang ungeklärter Ursache fährt er von hinten auf den vor ihm befindlichen PKW der 27-jährigen auf. Durch die Kollision gerät der VW ins Schleudern, wird nach links abgelenkt, kollidiert mit der Mittelschutzplanke und bleibt schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Der 42-jährige kann seinen Kleintransporter auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich die 27-jährige schwer. Sie wird mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verbleibt. Der 42 bleibt unverletzt. Am PKW der 27-jährigen entsteht Totalschaden. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge werden durch Abschleppdienste von der Autobahn entfernt. Es entsteht ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall kommt der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Bremen zum Stillstand. Mit Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei wird die Richtungsfahrbahn für die Bergung und Versorgung der Verletzten sowie die Unfallaufnahme für ca. 50 min gesperrt. Anschließend wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nachdem die Unfallfahrzeuge abtransportiert sind und die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle gereinigt ist, wird die Richtungsfahrbahn Bremen gegen 03:30 Uhr wieder komplett freigegeben. In der Spitze kommt es zu einem Rückstau von ca. drei Kilometern.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell