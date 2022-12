Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1480) Tödlicher Verkehrsunfall in Nürnberg St. Peter

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.12.2022) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil St. Peter ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Die Frau erlitt hierbei tödliche Verletzungen.

Die Frau war nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 14:40 Uhr auf dem Radweg der Regensburger Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Ein ebenfalls auf der Regensburger Straße in gleicher Richtung fahrender Lkw wollte kurz hinter der Kreuzung zur Hainstraße in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nimmt den Verkehrsunfall zur Stunde vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zudem die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Die Regensburger Straße ist in dem Abschnitt derzeit für den Verkehr in Richtung Innenstadt gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell