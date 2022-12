POL-MFR: (1478) Polizei sollte Streit schlichten und fand Drogen

Leinburg (ots) - Am Dienstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Leinburg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich im Zeitraum von 18:45 Uhr - 22:30 Uhr Zugang zu dem Haus in der Hauptstraße, indem sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten ...

