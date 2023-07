Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Betrunken Auto gefahren und in Gaststätte geflüchtet

Polizei Pirmasens (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt sollte in der Pfarrgasse in Pirmasens am heutigen Samstag, den 01.07.2023, gegen 02:20 Uhr, ein PKW und dessen Fahrer kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer stellte sein Fahrzeug ab, stieg aus und lief in die nahegelegene Gaststätte "Zwickerstubb", obwohl er von den Beamten mehrfach aufgefordert wurde, stehen zu bleiben. In der Gaststätte griff er sich direkt eine Flasche Bier und trank an dieser, noch bevor er von den Beamten daran gehindert werden konnte. Ein entsprechend zeitlich verzögert durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,35 Promille. Wegen des Nachtrunkes mussten zwei Blutproben entnommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pips

