POL-HS: Wieder Betrugsfall über WhatsApp Nachrichten

Wegberg-Flugplatz Wildenrath (ots) - Am 25. August (Donnerstag) kam es gegen 14.15 Uhr zu einem großen Flächenbrand auf der Siemens-Teststrecke. Zuvor war es bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an den Gleisen beim Einsatz eines Winkelschleifers zu einem Funkenstoß gekommen. Dieser setzte trockenes Gras an einer Böschung in Brand. Durch eine Windböe griffen die Flammen auf umliegende Büsche und Sträucher ...

