Polizei Münster

POL-MS: Polizei im Dialog - Bürgersprechstunde in Mecklenbeck und Albachten

Münster (ots)

Die Bezirksdienstbeamten Marc Steinkamp und Sven Nagel sind zuständig für die Bereiche Mecklenbeck und Albachten und führen regelmäßig Bürgersprechstunden in den Bezirken durch, um mit den Menschen vor Ort im Dialog zu sein.

Jeden ersten Dienstag im Monat laden sie in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in den Hof Hesselmann in Mecklenbeck ein.

Jeden ersten Donnerstag im Monat laden sie in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in das Haus der Begegnung in Albachten ein.

"Bei diesen Terminen möchten wir den Raum bieten, einfach mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir möchten die Sorgen der Menschen hören und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Selbstverständlich geht es auch darum, in Fragen der Kriminalprävention und Verkehrsunfallprävention Kontakte zu unseren Spezialisten zu vermitteln", erläuterte Marc Steinkamp.

Telefonisch sind die beiden Beamten über die Telefonnummer 0251-275 1637 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell