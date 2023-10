Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Pkw beschädigt und geflüchtet - Weyhe, Diebstahl von zwei Jet Ski - Twistringen, Sachbeschädigungen an Schule ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfallflucht

Der Pkw einer Mitarbeiterin des ALDI Marktes in der Burgstraße ist von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Ihren blauen Hyundai hatte die Mitarbeiterin am Montag gegen 05.45 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes abgestellt. Als sie gegen 12.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite fest. Der unbekannte Fahrzeugführer muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw geraten sein. Nach dem Unfall entfernte sich der Unbekannte vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei sucht den Besitzer bzw. Eigentümer eines schwarzen Hollandrades. Das Rad (siehe Foto) hat die Polizei am Sonntag, 01.10.23, gegen 04.00 Uhr in der "Maschstraße" sichergestellt. Wer Hinweise auf den Eigentümer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wollte Mittwoch gegen 18.45 Uhr von einem Tankstellengelände in Brinkum Nord, Bremer Straße, in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er den Pkw eines 38-jährigen Fahrers, der die Bremer Straße befuhr. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer sowie ein Beifahrer des 38-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Weyhe - Diebstahl von Jet Skis

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch zwei Jet Skis aus dem Hafen des "Wieltsees" in Dreye entwendet. Beide Jet Skis der Marke Sea Doo im Wert von rund 29000 Euro müssen nach ersten Erkenntnissen auf dem Wasserweg aus dem Hafen entwendet worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte haben im Laufe des gestrigen Mittwochs bis 24 Uhr ein Pedelec aus dem Fahrradstand am Bahnhof Kirchweyhe entwendet. Das Rad der Marke Rayman Torray e 5.0 war verschlossen abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Twistringen - Sachbeschädigungen

In der Zeit vom Montagabend, 17:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, haben Unbekannte auf dem Gelände der Haupt- und Realschule in der "Feldstraße" die neuen Lampen im Wert von 4000 Euro zerstört. Es handelt sich um acht Außenleuchten, die im neuen Schulhofbereich in Richtung der neuen Mensa den Weg ausleuchten sollten. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell