Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schwerer Unfall zwischen Stadtbahn und Linienbus

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Hochkreuz, Godesberger Allee; 09.08.2023 05:34 Uhr

Am Morgen kollidierte eine Stadtbahn mit einem Linienbus, der die Gleise auf Höhe des Betriebshofes Friesdorf querte. Die beiden Fahrer wurden durch den Aufprall verletzt, vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und in Bonner Krankenhäuser transportiert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern zur Stunde noch an.

Durch den Aufprall der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn der Linie 16 wurde der Gelenkbus, der zuvor aus dem Busdepot abgefahren war, mehrere Meter über das Gleisbett geschoben und schwer beschädigt. Der Vorderwagen der Straßenbahn entgleiste durch den Unfall und steckte rund 1/2 Meter im Innern des Busses.

Der Straßenbahnbetrieb musste in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit eingestellt werden. Um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten wurde der Fahrdraht abgeschaltet und die Leitungen geerdet. Die Fahrspuren der Godesberger Allee waren zeitweise gesperrt und müssen je nach Verlauf der Bergungsmaßnahmen über den Tag wieder gesperrt werden. Der Individualverkehr sollte den Bereich daher möglichst meiden.

Zur Stunde sind die Fahrzeuge weiterhin ineinander verkeilt. Mit hydraulischen Scheren und Spreizern der Feuerwehr werden Teile des Busses demontiert um die Straßenbahn zurücksetzen zu können. Dazu wurde diese mit hydraulischen Hebern aus dem Schotterbett gehoben. Ein erster Versuch, die Bahn mit einem Bergefahrzeug der Stadtwerke zu verfahren, war am Morgen nicht erfolgreich.

Die Einsatzdauer kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr wurden frühzeitig mit Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Buschdorf und Bad Godesberg nachbesetzt um den Grundschutz sicherzustellen.

Im Einsatz waren bisher rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1 und 3.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell