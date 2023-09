Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Polizei konnte am vergangenen Wochenende einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat antreffen. Vor den Augen einer Zivilstreife machte sich der Dieb am Sonntag (17.09.23) gegen 01.20 Uhr beim Fahrradparkplatz des Marburger Hauptbahnhofes mit einer Stange an einem Bike zu schaffen. Auf Nachfrage verwickelte sich der 23-jährige Wohnsitzlose mehrfach in Widersprüche und räumte letztendlich ein, nicht der Besitzer des Rades zu sein und diesen auch nicht zu kennen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei prüfen, inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleichgelagerte Diebstahlsdelikte im Marburger Stadtgebiet in Frage kommen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Inzwischen wurde gegen den Beschuldigten ein in einem anderweitigen Strafverfahren erwirkter Vollstreckungshaftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt.

Beim Abstellen von Fahrrädern, insbesondere auch bei den inzwischen sehr beliebten und oft hochpreisigen E-Bikes/ Pedelecs, bittet die Polizei um Beachtung folgender Tipps:

- Schlösser sollten um festverbaute Fahrradteile und zusätzlich um festverankerte Gegenstände gelegt werden.

- Je hochwertiger das Fahrrad ist, desto weniger sollte bei der Anschaffung eines geeigneten Schlosses gespart werden.

- Auch im Keller, vor allem in Mehrfamilienhäusern mit häufig frei zugänglichen Kellerbereichen, sollten Zweiräder angeschlossen werden. Das Abschließen von Haus- und Kellertüren sowie Garagentoren wird zudem empfohlen.

- Ohne Akku ist ein E-Bike/ Pedelec nicht zu nutzen- deshalb sollte der Akku immer mitgenommen werden.

- Alarmanlagen oder Ortungssysteme (GPS Tracker) sind inzwischen für kleines Geld zu erwerben. Wer sich dazu entschließt, sollte entsprechende Geräte versteckt am Fahrrad anbauen, so dass Diebe es nicht sofort sehen und entfernen.

- Eine bereits erfolgte Fahrradcodierung kann bei einem Diebstahl hilfreich sein: Zum einen sind alle relevanten Daten zum Fahrrad bei der Polizei erfasst, zum anderen kann im Falle einer Fahrradsicherstellung der Eigentümer sofort ermittelt werden.

- Weitere Tipps sind den veröffentlichten Flyern zu entnehmen.

