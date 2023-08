Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruch in Neverin

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 10.08.2023, 20 Uhr bis zum 12.08.2023, 11 Uhr, ist in der Ortschaft Neverin in der Straße Am Feldrain in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Aufgefallen ist dies den Hinweisgebern, die sich während der Abwesenheit der Eigentümer um Haus und Grundstück kümmerten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland übertragen. Personen, die im o. g. Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/3000 oder in der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell