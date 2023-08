POL-NB: Brand einer Wohnung in Neubrandenburg

Röbel (ots) - Am gestrigen Tage (09.08.23) drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in eine Doppelhaushälfte im Gartenweg in 17213 Göhren-Lebbin ein. Die geschädigte Eigentümerin verließ das Haus gegen 09:00 Uhr. Gegen 12:00 Uhr stellten aufmerksame Nachbarn fest, dass die Hauseingangstür offen stand. Unbekannte hatten in der Zwischenzeit die Hauseingangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren des Hauses ein ...

