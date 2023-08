POL-NB: Brand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses in Faulenrost

Röbel (ots) - Am gestrigen Tage gegen 09:00 Uhr informierte ein 49-jähriger Zeuge die Polizei per Notruf über einen VW Golf, welcher vor ihm in der Chausseestr. in 17207 Kambs in Schlangenlinien fahren würde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war es dem aufmerksamen Zeugen bereits gelungen, den Fahrzeugführer mittels Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Der deutsche Zeuge hatte auch bereits den Fahrzeugschlüssel ...

mehr