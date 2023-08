Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dargun (ots)

Gestern, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Seat den Klosterdamm in Dargun in Richtung Innenstadt. Ihm kam ein Audi entgegen, der nach seinen Aussagen bereits mittig der Straße fuhr. Der 59-jährige Deutsche versuchte noch nach rechts auszuweichen und in Höhe des Abzweiges nach Altbauhof in eine Bustasche zu fahren. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, durch seine Reaktion jedoch einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 EUR, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten stellten bei der 29-jährigen deutschen Fahrzeugführerin des Audi Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein der 29-Jährigen aus der Region wurde sichergestellt.

