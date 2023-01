Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Reisetaschen voller Wasserpfeifentabak/Zoll findet anstatt Ski-Ausrüstung 194 kg Wasserpfeifentabak

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Singen (ots)

Am 14. Januar stellten Beamte des Hauptzollamtes Singen auf der BAB 98 in Fahrtrichtung Singen insgesamt 194 kg Wasserpfeifentabak sicher. Bei der Kontrolle eines französischen PKWs gaben die drei Männer an, auf der Rückreise aus dem Skiurlaub in Österreich zu sein. Bei der anschließenden Kontrolle des mitgeführten Gepäcks staunten die Zöllner dann aber nicht schlecht, als sie anstatt der vermuteten Ski-Ausrüstung insgesamt 194 kg Wasserpfeifentabak, fein säuberlich zu je einem Kilo abgepackt, feststellten. Außerdem fehlten sowohl die Steuerbanderolen, als auch jegliche Angabe zu Geschmacksrichtung und Inhaltsstoffen. Gegen den 41-jährigen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Da nicht festgestellt werden konnte, ob es sich bei dem Wasserpfeifentabak um Originalwaren oder Fälschungen handelte, wurde die Ware sichergestellt. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf über 9.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Stuttgart.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell