Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtrag zu "77-jähriger Borkener vermisst" - Mann weiter gesucht

Borken (ots)

Weiterhin vermisst wird ein 77 Jahre alter Borkener. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Mann zuletzt am 11.09.2023 am Butenwall gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einem blauen Pullover bekleidet. Wie berichtet, wird der 77-Jährige seit dem 08.09.2023 vermisst. Er dürfte fußläufig unterwegs sein. Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, sollte sich umgehend unter Tel. (02861) 9000 oder über die Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung setzen. (ao)

