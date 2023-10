Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendiebe flüchten

Ein Täter nach weiterer Tat festgenommen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Huyssenstraße und Ochtruper Straße;

Tatzeit: 04.10.2023, 12.50 und 17.45 Uhr;

Zunächst mit ihrer Beute geflüchtet sind zwei Unbekannte in Gronau. Als das Duo gegen 12.50 Uhr einen Elektronikmarkt an der Huyssenstraße verließ, schlug eine Alarmanlage an und die beiden rannten los. Zwei Zeugen nahmen wenig später die Verfolgung auf. Auf der Albrechtstraße stellten sie die mutmaßlichen Diebe. Der Aufforderung, die entwendeten Gegenstände, mehrere In-Ear-Kopfhörer sowie eine Smartwatch, auszuhändigen, kamen die Männer nach. Schließlich setzten die Täter ihre Flucht fort.

Beschreibung der Flüchtigen:

1. Täter: circa 35 bis 45 Jahre als, dunkle Haare (die Seiten ganz kurz und oben minimal länger) - bekleidet mit einer schwarzen Trainingsjacke mit weißem Reißverschluss, einer blauen Weste, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen.

2. Täter: circa 35 bis 45 Jahre alt, dunkles, teilweise lichtes Haar - bekleidet mit einem gelben T-Shirt, einer olivgrünen Jacke und einer grauen Jogginghose.

Wie sich im Laufe von ersten Ermittlungen herausstellte, war einer der beiden oben genannten Täter, jener mit dem lichten Haar, gegen 17.45 Uhr erneut in Erscheinung getreten:

Zwei Zeugen hatten einen Ladendieb an der Flucht gehindert. Zuvor hatte er eine Kundin zur Seite geschubst, nachdem eine Kassiererin eines Bekleidungsgeschäftes auf einen Diebstahl aufmerksam geworden war. Die Männer rangen den renitenten und alkoholisierten Dieb zu Boden. Auch gegen die Maßnahmen alarmierter Polizisten widersetzte sich der zunächst unbekannte Täter. Die Beute, Süßigkeiten sowie ein Ladekabel, konnten die Beamten bei dem Mann finden. Den sich weiterhin erheblich zur Wehr setzenden Dieb nahmen die Beamten fest. Nach derzeitigem Stand handelt es sich dem Festgenommenen um einen 25 Jahre alten polnischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz. Die Beamten blieben bei den massiven Widerstandshandlungen des 25-Jährigen unverletzt, ein Zeuge hingegen nicht. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich unter Tel. (02562) 9260 an das Kriminalkommissariat Gronau wenden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell