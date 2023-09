Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Kassel-Wabern (ots)

Zwei Männer (24,31) wurden gestern Abend (22.9./22:15 Uhr) dabei beobachtet, wie sie am Bahnhof Wabern ein Fahrrad entwendeten. Ein Zeuge aus Felsberg gab an, dass die beiden Diebe ein weißes Mountainbike der Marke Centurion am Bahnhof Wabern entwendeten und anschließend in die Hessische Landesbahn (22420) Richtung Kassel einstiegen. Ein weiterer Zeuge gab zudem an, dass die beiden Fahrraddiebe auf Nachfrage sogar zugaben, das Fahrrad gestohlen zu haben. Daraufhin wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel kontaktiert. Bei Halt im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe warteten bereits Bundespolizisten auf die beiden Männer mit dem gestohlenen Fahrrad, die Dank der ausführlichen Zeugenangaben schnell ermittelt werden konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beiden vor Ort entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen die beiden Männer eingeleitet.

Eigentümer gesucht! Der Eigentümer, dessen weißes Mountainbike der Marke ,,Centurion'' am Bahnhof Wabern entwendet wurde, kann sich ab sofort bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 melden.

