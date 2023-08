Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 81-Jähriger touchiert Mauer und verletzt sich leicht

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, fuhr ein 81-Jähriger mit seinem BMW X3 die Ziegelhäuser Landstraße von Heidelberg-Ziegelhausen in Richtung Heidelberg-Neuenheim. In Höhe der Staustufe Heidelberg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit der rechten hinteren Seite an einer Mauer hängen. Hierdurch drehte sich der Pkw und stieß dann auch noch mit der Fahrzeugfront gegen die Mauer.

Aufgrund umherfliegender Glasscherben verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Am BMW X3 entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 EUR. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde im Anschluss durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell