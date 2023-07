Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendiebe in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befinden sich seit dem vergangenen Wochenende zwei mutmaßliche Ladendiebe (22, 47). Beide hatten am Freitagnachmittag (07.07.2023) Bekleidungsartikel im Wert von rund 3.200,- Euro aus einem Geschäft an der Bonner Poststraße gestohlen und waren durch den Nebeneingang geflüchtet.

Als die Tatverdächtigen gegen 18:30 Uhr erneut die Verkaufsräume betraten, wurden sie vom Ladendetektiv festgehalten und der Polizei übergeben. Der 22-Jährige führte ein Messer mit, welches sichergestellt wurde. Beide wurden anschließend vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Der 47-Jährige, der einschlägig polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde am Samstag (08.07.2023) auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Sein 22-jähriger Mittäter wurde nach der Durchsuchung seiner Wohnung zunächst entlassen, da keine Haftgründe für ihn vorlagen.

Allerdings fiel er nur wenige Stunden nach seiner Entlassung erneut auf und wurde am Samstagabend beim Diebstahl von hochwertigen Parfums in einem Kaufhaus an der Remigiusstraße angetroffen. Nach seiner erneuten vorläufigen Festnahme erging am Sonntag (09.07.2023) auch gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl. Beide Männer befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls dauern an.

